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Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия

30 мая 2020, 04:57

Территорию Чернобыльской зоны откроют для туристов уже с 1 июня.

Чернобыль
Украинцам назвали условия для посещения Чернобыля / Униан

Чернобыльская зона отчуждения будет доступна для посещения туристами со следующего понедельника, 1 июня. В связи с противовирусными мероприятиями в Украине там будут действовать определенные ограничения. Об этом рассказали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Перед отправлением в Чернобыль и въездом на саму территорию туристам будут измерять температуру. С собой нужно иметь защитные маски и дезинфицирующие средства. Туристы должны соблюдать оптимальную 1,5 метровую дистанцию.

Условия поездки и пребывания в Чернобыле

  • Температурный скрининг для туристов перед отправлением в зону отчуждения и на контрольно-пропускном пункте Дитятки
  • Наличие в обязательном порядке специальных средств противовирусной защиты: масок, респираторов, средств дезинфекции
  • Соблюдение дистанции во время экскурсии в 1,5 метра

В зону отчуждения не пустят лиц, у которых перед отправлением зафиксируют температуру свыше 37,2 или же признаки гриппоподобных заболеваний. Если такой прецедент будет установлен на въезде в город, Чернобыль не сможет посетить вся группа туристов.

Чернобыль смогут посмотреть только группы, количество которых не превышает 10 человек. Доступен только один маршрут – село Залесье-Чернобыль-Припять-Чернобыль-2-село Копачи-смотровая площадка ЧАЭС. Экскурсия рассчитана только на один день.

Напомним, в апреле в Чернобыльской зоне произошла серия масштабных пожаров. Специалисты установили, что вследствие чрезвычайного происшествия радиационный фон не превышал пределов нормы.

туризм Чернобыль карантин в Украине
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