Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия

Украинцам назвали условия для посещения Чернобыля / Униан

Чернобыльская зона отчуждения будет доступна для посещения туристами со следующего понедельника, 1 июня. В связи с противовирусными мероприятиями в Украине там будут действовать определенные ограничения. Об этом рассказали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Перед отправлением в Чернобыль и въездом на саму территорию туристам будут измерять температуру. С собой нужно иметь защитные маски и дезинфицирующие средства. Туристы должны соблюдать оптимальную 1,5 метровую дистанцию.

Условия поездки и пребывания в Чернобыле

Температурный скрининг для туристов перед отправлением в зону отчуждения и на контрольно-пропускном пункте Дитятки

Наличие в обязательном порядке специальных средств противовирусной защиты: масок, респираторов, средств дезинфекции

Соблюдение дистанции во время экскурсии в 1,5 метра

В зону отчуждения не пустят лиц, у которых перед отправлением зафиксируют температуру свыше 37,2 или же признаки гриппоподобных заболеваний. Если такой прецедент будет установлен на въезде в город, Чернобыль не сможет посетить вся группа туристов.

Чернобыль смогут посмотреть только группы, количество которых не превышает 10 человек. Доступен только один маршрут – село Залесье-Чернобыль-Припять-Чернобыль-2-село Копачи-смотровая площадка ЧАЭС. Экскурсия рассчитана только на один день.

Напомним, в апреле в Чернобыльской зоне произошла серия масштабных пожаров. Специалисты установили, что вследствие чрезвычайного происшествия радиационный фон не превышал пределов нормы.