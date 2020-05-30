Когда Чернобыль откроют для туристов: названа дата и условия

Территорию Чернобыльской зоны откроют для туристов уже с 1 июня.
Чернобыльская зона отчуждения будет доступна для посещения туристами со следующего понедельника, 1 июня. В связи с противовирусными мероприятиями в Украине там будут действовать определенные ограничения. Об этом рассказали в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.
Перед отправлением в Чернобыль и въездом на саму территорию туристам будут измерять температуру. С собой нужно иметь защитные маски и дезинфицирующие средства. Туристы должны соблюдать оптимальную 1,5 метровую дистанцию.
Условия поездки и пребывания в Чернобыле
- Температурный скрининг для туристов перед отправлением в зону отчуждения и на контрольно-пропускном пункте Дитятки
- Наличие в обязательном порядке специальных средств противовирусной защиты: масок, респираторов, средств дезинфекции
- Соблюдение дистанции во время экскурсии в 1,5 метра
В зону отчуждения не пустят лиц, у которых перед отправлением зафиксируют температуру свыше 37,2 или же признаки гриппоподобных заболеваний. Если такой прецедент будет установлен на въезде в город, Чернобыль не сможет посетить вся группа туристов.
Чернобыль смогут посмотреть только группы, количество которых не превышает 10 человек. Доступен только один маршрут – село Залесье-Чернобыль-Припять-Чернобыль-2-село Копачи-смотровая площадка ЧАЭС. Экскурсия рассчитана только на один день.
Напомним, в апреле в Чернобыльской зоне произошла серия масштабных пожаров. Специалисты установили, что вследствие чрезвычайного происшествия радиационный фон не превышал пределов нормы.