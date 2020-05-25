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Когда будет сессия в ВУЗах: в Минобразования назвали дату и условия

25 мая 2020, 20:04

Сессии с 1 июня начнутся в университетах тех регионов, где ослаблены карантинные ограничения.

Студенты
Студенты смогут сдавать сессию на стационарной основе / УНИАН

Проводить экзаменационные сессии в высших учебных заведениях разрешат уже с 1 июня. Однако для этого должны быть соблюдены два условия: в группах на экзамене должно находиться не более 10 человек, а проводить экзамены можно будет только в тех регионах, где Кабмин разрешил ослабить карантин. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

По ее словам, университетам разрешат проводить экзамены, однако все зависит от показателей эпидемиологической ситуации в регионах. Решение должны принимать специальные областные комиссии.

"С 1 июня (экзамены) возможны в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более десяти человек. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссии ТЭБ и ЧС", - рассказала министр в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Мандзий также заявляла, что при оптимальных условиях эпидемиологической ситуации в областях университетам также могут разрешить проводить защиты диссертационных исследований.

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