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Когда ЕС откроет свои границы для Украины: в Минздраве назвали главное условие

Вероятность возобновления туристических поездок украинцев в Европу зависит от одного ключевого фактора.

17 июля 2020, 09:31
Степанов
Степанов объяснил, почему украинцы пока не могут попасть в страны Евросоюза / УНИАН

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине не соответствуют критериям ЕС для открытия внешних границ. Если на территории страны в течение 14 дней число заражений не будет превышать 460-480 прецедентов, Евросоюз может пересмотреть свое решение.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

По его словам, в министерстве оценивали показатели Украины исходя из требований Евросоюза.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", - сказал Степанов.

Согласно основным критериям Евросоюза, которые являются ориентиром Брюсселя для восстановления поездок в европейские государства, в странах, которые не входят в ЕС, показатели заболеваемости за последние 2 недели на 100 тысяч населения должны приближаться к среднему европейскому показателю, либо же ниже среднего по странам Европейского Союза.Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, почему в Украине ухудшились показатели по ситуации с COVID-19

Также учитываются факторы динамики сокращения или роста заболеваемости, количество тестов на COVID-19 и общей коронавирусной картины в отдельно взятой стране.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Евросоюз может открыть свои границы для украинцев в случае стабилизации Киевом эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на 17 июля в Украине установлено 57 264 случая заражения COVID-19. За последние 24 часа китайский вирус диагностировали еще у 809 украинцев.

коронавирус в Украине карантин в Украине Минздрав Максим Степанов Евросоюз
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