В Минздраве рассказали, кому из украинцев настоятельно советуют сидеть дома

В Минздраве советуют пожилым людям сидеть дома / УНИАН

Несмотря на старт третьего этапа смягчения противоэпидемиологических мер в Украине, не всем категориям украинцев советуют прерывать самоизоляцию и выходить на работу.

В частности, это касается лиц старше 60-ти лет, которые находятся в зоне риска в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, такие нормы отражены в специальном постановлении правительства. Люди пожилого возраста должны по возможности сидеть дома. Работать можно только тем, чья сфера деятельности связана с работой объектов критической инфраструктуры.

"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска - старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции", - заявил Степанов, отметив, что трудовая деятельность данной категории украинцев должна сопровождаться соблюдением профилактических мер, которые включают использование защитных масок или респираторов, а также дезинфицирующих средств.

Пенсионеры, которые не работают, должны сидеть дома.

"Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции", - подчеркнул министр.

Ранее в Минздраве разрешили еще трем областям ослабить карантинные меры.

Тем временем в Харькове в одном из интернатов произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.