Коронавирус осенью: когда ждать пика и будут ли вводить жесткий карантин

Выяснилось, каким будет карантин в Украине осенью / Фото pixabay.com

Киев продолжает жить в условиях адаптивного карантина. Лишь за минувшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека, 180 жителей столицы инфицированы.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в интервью Вестям рассказал, есть ли шанс, что осенью отменят карантин, или власти будут вводить более жесткие ограничения.

"Наша главная задача – провести локальные эпидемиологические обследования вспышек инфекции и провести защиту людей, которые входят в группу риска. Мы ожидаем в октябре увеличения острых респираторных вирусных заболеваний. 15- 20% из них – это коронавирусная инфекция. Поэтому и дальше будем наблюдать рост заболеваемости. Максимальные показатели у нас будут в ноябре-декабре и по COVID-19, и по гриппу", – пояснил Олег Рубан.

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Киевляне, которые уже устали от карантина, отмечают, что коронавирус просто перерастет в банальную регистрацию болезни или статистику, которую нам будут регулярно озвучивать.

"Коронавирус не перерастет в банальную регистрацию болезни. Он, скорее всего, перерастет в респираторную вирусную инфекцию, которая регистрируется в общем числе острых респираторных вирусных инфекций. И будет составлять 15-20% от всех вирусных инфекций. Действительно, к коронавирусу нужно будет относиться как к агрессивному и пандемическому вирусу. Мы должны защищать от него в первую очередь группы риска и оперативно проводить профилактические мероприятия. А карантин – это юридическое обозначение, которое распространяется на всю Украину или на определенный регион. Проводить противоэпидемиологические мероприятия нам придется еще полтора года", – добавляет Олег Рубан.

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине поставил новый антирекорд. По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине зафиксированы 76 808 случаев заражения. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 318. Жертвами COVID-19 стали 1 819 человек (+31 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 42 524 человек (+997 за сутки).