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Кого ждут крупные штрафы за нарушение карантина в Украине: в Кабмине сделали заявление

Физических лиц будут штрафовать на сумму от 170 до 255 гривен.

1 июля 2020, 18:32
карантин,кафе
Крупные штрафы не коснутся рядовых украинцев / УНИАН

Предусматривающая введение штрафов за пребывание в общественных местах без масок законодательная инициатива подразумевает существенное снижение штрафов для физических лиц. Законопроект уже одобрен правительством.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, проект закона направлен прежде всего на привлечение к административной ответственности юридических лиц – владельцев общественных заведений и маршруток. Как и прежде, украинцев могут оштрафовать в случае пребывания в транспорте или публичном месте без защитной маски.

Сколько будут платить украинцы за нарушение карантина

  • Физические лица – 170-255 грн
  • Юридические лица – от 3 400 до 5 100 грн
  • Должностные лица – 17 000 грн

Как отмечает Малюська, сегодня штраф для физических лиц за нарушение карантинных мер – 17 тысяч гривен. В случае принятия законопроекта он будет уменьшен.

"Законопроектом предусмотрен штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - это всего 170-255 гривен", - добавил министр.

Напоследок он подчеркнул, что инициатива не коснется чиновников, а юридические лица за каждое нарушение заплатят от 3 400 до 5 100 гривен.

Напомним, 13 июня президент Владимир Зеленский в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине призвал ввести штрафы для тех, кто нарушает карантинные мероприятия.

Инициативу поддержал глава правительства Денис Шмыгаль, отметив, что за отказ надевать защитную маску в публичных местах украинцев будут привлекать к административной ответственности.

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