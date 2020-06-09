Стало известно, с какими странами Украина возобновит авиасообщение

В скором времени украинцы смогут полететь на отдых за границу / 1zoom.ru

МИД Украины проводит переговоры с внешнеполитическими ведомствами Азербайджана, Болгарии, Грузии, Турции и Кипра о возможном восстановлении авиасообщения в ближайшее время.

Об этом рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Как утверждает чиновник, Киев готов возобновить авиасообщение со странами, где ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, а также с теми государствами, которые не ограничивают права на въезд украинцам.

"Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", - отметил Енин.

Также он добавил, что некоторые государства ввели ряд ограничений на прибытие иностранцев из регионов или стран, где зафиксирована вспышка пандемии COVID-19.

Напоследок Енин подчеркнул, что в таких государствах, как Австрия, Чехия и Сербия существует правило, согласно которому все, кто приезжают в страну, должны иметь на руках справку о тесте, в которой зафиксировано отсутствие коронавируса в организме. Кроме того, в подавляющем большинстве государств существует обязанность по соблюдению самоизоляции по прибытию.

Напомним, с 5 июня в Украине запустилось внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня власти разрешат украинцам летать за границу.