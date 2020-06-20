Ляшко сделал важное заявление о соблюдении карантина

Ляшко призвал соблюдать карантин / УНИАН

Главный санврач Виктор Ляшко пожаловался, что каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

"К сожалению, сегодня каждый шестой субъект хозяйствования нарушает противоэпидемические нормы. Эти нарушения приводят к тому, что происходят инфицирование. Есть нарушения и в транспорте. Мы должны понимать, что наша общая цель – преодолеть эпидемию коронавирусной болезни. Никто не заинтересован в продолжении карантина. Нам всем тяжело, но мы должны понять и соблюдать прописанные нормы", - сказал Ляшко.

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Ляшко отметил, что перед смягчением карантина проходили встречи с ассоциациями различных сфер экономики для общей наработки правил, соблюдение которых обезопасит людей от заражения.

По его словам, противоэпидемические рекомендации прописаны для ресторанов, офисных помещений, салонов красоты, спортзалов, бассейнов, рынков, торгово-развлекательных центров.

Одно из ключевых правил:

работники, которые приходят в эти учреждения, должны утром пройти термометрию.

посетителей на территорию магазина, торгово-развлекательного центра и т.д. должны допускать, исходя из нормы 1 человек на 10 квадратных метров.

находясь в здании общественного помещения, нужно надевать на лицо маску, которая обязательно должна прикрывать и нос.

нельзя заходить в общественный транспорт, в пригородные электрички без маски на лице. За этим должны следить перевозчики. Автоперевозчики не должны допускать в автобус людей больше, чем предусмотрено техническим паспортом для сидячих мест.

в заведениях общественного питания, которые открыты для посещений внутри заведения, должна придерживаться норма по размещению количества лиц за столом, должны быть обеспечены условия социального дистанцирования: люди за разными столиками должны находиться на расстоянии 1,5 метра. Меню должно быть одноразовым или подлежащим дезинфицирующей обработке.

В каждом из перечисленных заведений должны быть условия для проведения антисептической обработки рук.

Карантин в Украине

Напомним, вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.

Ранее в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.