Массовая вакцинация в Украине: Ляшко обратился с заявлением

Ляшко утверждает, что вакцина - единственный способ защититься от болезней / УНИАН

В условиях циркуляции инфекционных болезней в Украине украинцы должны проходить вакцинацию, чтобы уберечь свое здоровье. Именно вакцинация защищает человеческий организм от инфекционных заболеваний.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, помимо COVID-19 в Украине существуют и другие инфекционные болезни, о которых нужно помнить. Поэтому чиновник советует украинцам пройти вакцинацию.

"К сожалению, другие инфекционные заболевания также не залегли в спячку, они циркулируют по территории Украины. Поэтому обращаюсь ко всем: есть календарь прививок, есть 10 инфекционных болезней – нужно пойти, вакцинироваться, и тем самым сохранить свое здоровье. Вакцина – единственный действующий способ профилактики инфекционных болезней", - сказал Ляшко.Читайте такжеВторая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве анонсировали массовую вакцинацию

Также он добавил, что в Украине по-прежнему тревожный уровень охвата вакцинации, и если в будущем в этом направлении ничего не изменится, последствия будут негативными.

Ранее Ляшко рассказал о росте количества заражений COVID-19 в Украине и объяснил, как остановить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, кому из украинцев придется делать прививки в обязательном порядке.