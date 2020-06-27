В Украине растет количество заражений COVID-19: Ляшко рассказал, как остановить вирус

Ляшко призвал украинцев соблюдать профилактические меры / УНИАН

Если украинцы будут соблюдать профилактические меры безопасности, вспышку коронавируса в Украине удастся остановить. В противном случае количество заражений COVID-19 будет только расти.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, в министерстве изначально понимали, что увеличение количества заражений коронавирусной инфекцией неизбежно. Поэтому в ведомстве акцентировали внимание на сдерживании распространения COVID-19 по территории страны.

Ляшко объяснил, что сейчас ситуация с эпидемией коронавируса зависит от того, как будет соблюдаться карантин. Если люди будут пренебрегать рекомендациями Минздрава – пандемия продолжится. При условии соблюдения противоэпидемиологических мер количество ежедневных заражений снизится.Читайте такжеКоронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больных

"Рост зависит от того, как подготовился бизнес к открытию, как работает правительство и как население выполняет те нормы, которые прописаны. Если мы не будем носить маску, не будем придерживаться дистанции, не ограничим социальные контакты и не будем мыть и обрабатывать руки антисептиком, то будет постоянный рост", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Украинцы обязаны соблюдать масочный режим и носить с собой удостоверяющие личность документы.

Ранее врач заявил, что в Украине умалчивают о реальной картине с заболеванием COVID-19 и рассказал о ситуации в украинских городах.