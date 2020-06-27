УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине растет количество заражений COVID-19: Ляшко рассказал, как остановить вирус

В Минздраве знали, что роста количества заражений коронавирусной инфекцией не избежать.

27 июня 2020, 19:38
Ляшко
Ляшко призвал украинцев соблюдать профилактические меры / УНИАН

Если украинцы будут соблюдать профилактические меры безопасности, вспышку коронавируса в Украине удастся остановить. В противном случае количество заражений COVID-19 будет только расти.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, в министерстве изначально понимали, что увеличение количества заражений коронавирусной инфекцией неизбежно. Поэтому в ведомстве акцентировали внимание на сдерживании распространения COVID-19 по территории страны.

Ляшко объяснил, что сейчас ситуация с эпидемией коронавируса зависит от того, как будет соблюдаться карантин. Если люди будут пренебрегать рекомендациями Минздрава – пандемия продолжится. При условии соблюдения противоэпидемиологических мер количество ежедневных заражений снизится.Читайте такжеКоронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больных

"Рост зависит от того, как подготовился бизнес к открытию, как работает правительство и как население выполняет те нормы, которые прописаны. Если мы не будем носить маску, не будем придерживаться дистанции, не ограничим социальные контакты и не будем мыть и обрабатывать руки антисептиком, то будет постоянный рост", - подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним, Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля. Украинцы обязаны соблюдать масочный режим и носить с собой удостоверяющие личность документы.

Ранее врач заявил, что в Украине умалчивают о реальной картине с заболеванием COVID-19 и рассказал о ситуации в украинских городах.

карантин в Украине коронавирус в Украине Виктор Ляшко Минздрав
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине растет количество заражений COVID-19: Ляшко рассказал, как остановить вирус». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:04
Минздрав развенчал популярный миф о медицинских масках
19:38
В Украине растет количество заражений COVID-19: Ляшко рассказал, как остановить вирус Видео
19:30
Пираты Карибского моря без Джонни Деппа - что снимает Disney
19:27
Онкология гарантирована: названо самое опасное мясо
19:03
Пить воду и находиться в тени: в МОЗ рассказали, как спастись от жары
18:35
Кто виноват во вспышке COVID-19 в Украине: врач раскрыла причины всплеска заражений
18:13
Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
17:58
В Украине вводят новый налог: Шмыгаль раскрыл детали
17:32
"У меня встал": Катя Кищук засветила ягодицы на пикантном фото
17:28
Разработка лекарства от COVID-19: в ВОЗ шокировали космической суммой Видео
17:24
Украина могла победить COVID-19 в июне: социолог назвал главную ошибку властей
16:58
С Днем рыбака – наваристые поздравления и прикольные открытки
16:55
Грозы и град: синоптики предупредили украинцев о буйстве погоды Видео
16:52
Миллионы губернатора: обнародованы суммы изъятого у задержанного на взятке Балоня Видео
16:21
Гриффины и Симпсоны кардинально изменились из-за расовых протестов в США
16:18
Эксперт предупредила об опасности загара для переболевших COVID-19 Видео
16:11
В Украине молчат о ситуации с COVID-19: врач назвал опасные города и дал неутешительный прогноз
15:37
В Слуге народа рассказали, что ждет школьников с 1 сентября
15:31
Подхватить COVID-19 в реке или на море: ученые оценили риски Видео
15:23
Чат с вирусологом Аллой Мироненко: почему Covid-19 не отступает и нужно ли в Украине ужесточать карантин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять