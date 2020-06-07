Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине разрешат массовые мероприятия

Ляшко рассказал, когда в Украине разрешат массовые мероприятия УНИАН

С ближайшей среды, 10 июня 2020 года, власти Украины выдадут разрешение на проведение массовых мероприятий в областях, которые уже находятся на втором этапе ослабления коронавирусного карантина.

С таким заявлением выступил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. "Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения начнут работать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадает под это открытие с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров", — цитирует его ТСН.

По словам Ляшко, культурно-массовые мероприятия после ослабления карантинных мероприятий будут осуществляться таким образом:

единовременное пребывание посетителей мероприятия в расчете не более одного человека на пять квадратных метров общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом;

посетители в помещении заведения обязаны быть в масках;

обязательны проверка температуры и регулярная дезинфекция;

увеличение пунктов входного контроля;

контроль входных билетов бесконтактным способом (по возможности) с использованием сканеров;

соблюдение безопасной дистанции в полтора метра между посетителями на сидячих местах. За каждым из столиков — не более четырех человек.

По словам Ляшко, фан-зоны на данный момент организаторам массовых мероприятий запрещено закрывать. Кроме того, с 10 июня 2020 года могут возобновить работу санатории.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял о том, что карантин в Украине могут продлить и после 22 июня. Решение власти страны будут принимать на основе динамики заболеваемости.