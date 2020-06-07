УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине разрешат массовые мероприятия

7 июня 2020, 20:26

По словам главного санврача Викторя Ляшко, до разрешения массовых мероприятий в Украине осталось всего несколько дней.

Ляшко
Ляшко рассказал, когда в Украине разрешат массовые мероприятия УНИАН

С ближайшей среды, 10 июня 2020 года, власти Украины выдадут разрешение на проведение массовых мероприятий в областях, которые уже находятся на втором этапе ослабления коронавирусного карантина.

С таким заявлением выступил главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. "Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения начнут работать с 10 июня. Сейчас мы смотрим, что именно подпадает под это открытие с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 квадратных метров", — цитирует его ТСН.

По словам Ляшко, культурно-массовые мероприятия после ослабления карантинных мероприятий будут осуществляться таким образом:

  • единовременное пребывание посетителей мероприятия в расчете не более одного человека на пять квадратных метров общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом;
  • посетители в помещении заведения обязаны быть в масках;
  • обязательны проверка температуры и регулярная дезинфекция;
  • увеличение пунктов входного контроля;
  • контроль входных билетов бесконтактным способом (по возможности) с использованием сканеров;
  • соблюдение безопасной дистанции в полтора метра между посетителями на сидячих местах. За каждым из столиков — не более четырех человек.

По словам Ляшко, фан-зоны на данный момент организаторам массовых мероприятий запрещено закрывать. Кроме того, с 10 июня 2020 года могут возобновить работу санатории.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял о том, что карантин в Украине могут продлить и после 22 июня. Решение власти страны будут принимать на основе динамики заболеваемости.

Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине разрешат массовые мероприятия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:34
Шевченко продлил контракт со сборной Украины: стали известны детали соглашения
20:32
Кулеба выдвинул очередное громкое обвинение в адрес России
20:26
Ляшко рассказал, когда и при каких условиях в Украине разрешат массовые мероприятия Видео
20:01
Печальная статистика: Украина вышал в лидеры по онкологии в Европе
19:59
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июня: усиление ауры и успех в любом деле Видео
19:56
Трамп вынужден уступить: стало известно о решении по Нацгвардии в Вашингтоне
19:40
"Взяли и начали управлять": Малюська рассказал, кто сейчас руководит Межигорьем
19:27
"Умышленное убийство": Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения
19:19
В США объяснили, почему Китай не заинтересован в вакцине от COVID-19
19:05
Кровавая резня в Фастове: пьяный мужчина убил троих человек
18:40
Скандального Панина выгнали с порохон Кокшенова
18:26
Вспышка COVID-19 в Беларуси: коронавирус уже подцепили до 50 тысяч белорусов
18:04
Эксперт рассказал, что ждет мировую экономику и население Земли после пандемии коронавируса
17:39
Передача пенсии по наследству в Украине: эксперт объяснил, в чем преимущество
17:28
Новая волна мошенников: заробитчан предупредили об активности аферистов
17:01
Какой будет погода летом 2020: синоптик пообещала ливни, грады и шквалы
17:00
Лето пришло, и этот эффектный маникюр просится на ваши руки - фото Фото
16:59
СМИ узнали, как Трамп при помощи военных хотел зачистить волну беспорядков в Вашингтоне
16:21
Медики рассказали, как будут протестовать против второго этапа медреформы Видео
16:10
Шевченко рассказал, уйдет ли он из сборной Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять