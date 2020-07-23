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Продление карантина в Украине: Ляшко назвал главное условие работы школ

В Минздраве готовы идти на риски с целью обеспечения обучения в школах.

23 июля 2020, 09:21
Ляшко
Ляшко не исключил закрытия школ в Украине / УНИАН

Учебный процесс в украинских школах будет организован по образцу их работы в условиях заболеваемости гриппом и ОРВИ. Школы будут открыты до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в районе или городе соответствует критериям нормы. В ином случае школы закрываются до момента окончания локального карантина на местах.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

По его словам, из-за того, что эпидемия COVID-19 в стране только первый год, на данный момент фактически невозможно определить эпидемиологический порог. Следовательно, сейчас власти считают, что школы будут работать, пока в районе или городе их расположения оптимальные показатели ситуации с распространением коронавируса.

"Мы решили, что зная как рассчитать оранжевую, красную, желтую и зеленую зоны, мы говорим, что школы работают до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону. Тогда школа закрывается на период, пока проходит карантин", - заявил чиновник, добавив, что алгоритм работы школ в зеленой, желтой и оранжевой зонах представят в скором времени.Читайте такжеОбучение в школах в условиях COVID-19: в Минздраве анонсировали важное решение

Также он заверил, что власти сделают все возможное для обеспечения обучения детей в школах, однако новые алгоритмы должны быть понятны и выполнимы.

Кроме того, некоторые школьные предметы могут перенести в удаленный формат.

"Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, на прошлой неделе Виктор Ляшко рассказал о том, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября. Также он объяснил, при каких условиях возможно тотальное закрытие школ на территории страны.

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