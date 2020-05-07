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Кабмин ослабил карантин для магазинов в ТРЦ с 11 мая

7 мая 2020, 20:50

Главное условие – соблюдение всех санитарно-гигиенических норм.

карантин,пара
ТРЦ постепенно выходят из карантина / УНИАН

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые нормы были смягчены же с 11 мая.

Согласно документу, который опубликован на Урядовом портале, с 11 мая разрешена работа магазинов в торгово-развлекательных центрах. 

Торговля в ТРЦ может возобновить продажи и начинать принимать первых покупателей, но при условии строгого соблюдения требований безопасности и обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты.

Также с 11 мая разрешается обслуживание посетителей открытых летних площадок заведений общепита при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 м между соседними столами. За одним столом могут размещаться не более двух взрослых людей, не считая людей до 14 лет.

Персонал магазинов должен быть обеспечен средствами защиты лица, глаз, рук. Посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, по всей территории Украины с 11 мая начнется послабление карантина, однако это не коснется одного города, потому что карантин в Черкассах отменили местные чиновники.

Как ранее сообщалось, мэр Одессы Геннадий Труханов утверждает, что нет смысла далее продолжать карантин в Одессе, поэтому местная власть его отменяет и начинает подготовку к новому туристическому сезону.

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