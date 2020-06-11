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Лучше 7500 тысяч смертей: Милованов выступил против ужесточения карантина

11 июня 2020, 17:27

Бывший чиновник акцентировал, что никакого пика или плато пандемии Украина еще не достигла.

Милованов
Милованов не поддерживает ужесточение карантина / УНИАН

Экс-министр экономики Тимофей Милованов высказал мнение, что жесткий карантин в Украине не следует возвращать в связи с ростом больных Covid-19, даже если это приведет к гибели 7500 тысяч человек.

"Количество активных случаев неуклонно растет. Никакого пика, никакого плато заболеваний не было. Пандемия продолжается развиваться. По оценкам Киевской школы экономики, Украина находится в желтом сценарии с умеренной сезонностью. Наш прогноз количества смертей до конца года – от 2 000 до 7 500 человек", – написал он в Facebook.

По словам Милованова, при жестком карантине все равно не избежать смертности, и страна потеряет около 2 000 пациентов. При адаптивном погибнет порядка 7500 тысяч людей. Экс-чиновник выступил против возобновления жестких ограничительных мер.

Читайте такжеЗеленский получит штраф за нарушение карантина"Я считаю, что жесткий карантин не нужно возвращать, даже если погибнет больше людей. А нужно продолжать адаптивный подход. Потому что от остановки и спада экономики пострадает и погибнет также много людей. А в экономическом измерении потери будут значительно больше, чем преимущества от карантина", – заявил Милованов.

Бывший министр добавил, что карантин все же принес пользу и без него летальных исходов было бы гораздо больше. И тут же экс-министр напомнил, что у вируса нет сезонности и объяснил, почему карантин становится неоправданным.

"И даже при "черном сценарии" оценки Киевской школы экономики показывают, что экономические потери примерно равны экономической стоимости / оценке спасенных человеческих жизней. Это примерно $54 млрд. Но сейчас мы в мягком сценарии – желтом – с умеренной сезонностью. Поэтому карантин становится неоправданным. Надеюсь, у политиков будет мужество и воля не возвращать жесткий карантин", – подчеркнул Милованов.

Карантин в Украине

Напомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта. В Государственной службе занятости сообщали, что в нашей стране в период с 12 марта по 24 апреля зарегистрированы более 127 тысяч безработных.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине во время карантина, который ввели для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, всего по стране за весь период официальную работу потеряли более 200 тысяч граждан.

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