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Как будут работать детские сады: в Минздраве назвали ряд условий

18 мая 2020, 16:03

Детские сады будут работать в условиях соблюдения строгих противоэпидемиологических мер.

детский сад, детсад
Кабмин рассмотрит вопрос о возобновлении работы садиков 20 мая / УНИАН

Пока Кабмин готовится принять решение о порядке открытия детских садов, в Минздраве опубликовали ряд предложений касательно работы дошкольных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции.

В частности, ведомство рекомендует ввести в детских садах температурный скрининг для воспитателей и детей и советует не использовать мягкие игрушки и ковры во время занятий. Об этом говорится в сообщении Минздрава со ссылкой на распоряжение Главного санврача Украины Виктора Ляшко.

Минздрав предлагает вынести на общественное обсуждение следующие условия работы детских садов

  • Перед работой с детьми всем воспитателям нужно измерить температуру тела. Если температура тела работника детского сада свыше 37,2С, то к работе с детьми воспитателя не допустят.
  • Детям будут измерять температуру при входе в детский сад и каждый четыре часа во время пребывания ребенка в садике. Все данные будут фиксироваться в специальном журнале. В случае фиксации у ребенка температуры тела свыше 37,2 С, в садик его не пустят. Если температура тела ребенка повысилась во время пребывания в детском саду, его отправят на изоляцию, предварительно обсудив ситуацию с медицинскими работниками и родителями.
  • Воспитатель должен встречать ребенка возле здания. Родители должны приходить в маске. Ожидание детей на территории детского сада ограничат.
  • Возле входа в здание детского сада оборудуют специальное место, где можно будет обработать руки антисептиком.

Что предлагается запретить в детских садах на время карантина

  • детские мягкие игрушки
  • ковры с длинным ворсом
  • тканевые полотенца
  • пребывание в обуви в помещении

Также Минздрав рекомендует проводить дезинфицирующую уборку в помещениях детских садов каждые 2 часа и установить режим проветривания помещений в течение 15 минут.

Алгоритм работы детских садов должен утвердить Кабмин в среду, 20 мая.

Ранее в Минобразования рассказали, при каких условиях детские сады могут возобновить работу во время карантина.

Украина Минздрав детсад коронавирус в Украине карантин
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