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В Украине смягчили работу рынков: Минздрав назвал главные условия

8 июня 2020, 18:50

Украинским рынкам упростили работу с 8 июня.

Рынки в Киеве уже работают
Украинцев призывают соблюдать профилактические меры на рынках / censor.net

В связи с ослаблением карантинных мероприятий на территории Украины Минздрав с 8 июня разрешил смягчить противоэпидемические нормы работы рынков. Среди ключевых правил работы рынков остаются соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и температурный скрининг для работников.

Об этом на своей странице в Facebook написал санврач Виктор Ляшко.

По его словам, согласно вступившему в силу постановлению, на рынках должны следить за тем, чтобы работники допускались к своим рабочим местам только после измерения температуры, посетители были в масках, входы в рынки оборудованы антисептиками, а на видных местах демонстрировалась информация о профилактике коронавирусной инфекции.

Условия работы рынков

  • Работники допускаются на рабочие места после температурного скрининга
  • На входе в рынки должны быть места с антисептиками, где посетители могут продезинфицировать руки
  • Посетителям следует соблюдать дистанцию в 10 квадратных метров
  • Посетители на территории рынка должны быть в защитной маске или респираторе
  • На рынках должны проводить дезинфекцию поверхностей
  • Администрации рынков должны позаботиться о том, чтобы на видных местах была размещена информация о профилактике COVID-19

Напоследок Ляшко подчеркнул, что карантин в Украине не отменен и в случае пренебрежения данными правилами противоэпидемиологические меры могут затянуться.

Ранее в Минздраве заявили, что уже 7 украинских областей и Киев не готовы к переходу на новый этап смягчения противокоронавирусных мероприятий.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать все меры предосторожности, связанные с профилактикой COVID-19.

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