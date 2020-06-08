В Украине смягчили работу рынков: Минздрав назвал главные условия

Украинцев призывают соблюдать профилактические меры на рынках / censor.net

В связи с ослаблением карантинных мероприятий на территории Украины Минздрав с 8 июня разрешил смягчить противоэпидемические нормы работы рынков. Среди ключевых правил работы рынков остаются соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и температурный скрининг для работников.

Об этом на своей странице в Facebook написал санврач Виктор Ляшко.

По его словам, согласно вступившему в силу постановлению, на рынках должны следить за тем, чтобы работники допускались к своим рабочим местам только после измерения температуры, посетители были в масках, входы в рынки оборудованы антисептиками, а на видных местах демонстрировалась информация о профилактике коронавирусной инфекции.

Условия работы рынков

Работники допускаются на рабочие места после температурного скрининга

На входе в рынки должны быть места с антисептиками, где посетители могут продезинфицировать руки

Посетителям следует соблюдать дистанцию в 10 квадратных метров

Посетители на территории рынка должны быть в защитной маске или респираторе

На рынках должны проводить дезинфекцию поверхностей

Администрации рынков должны позаботиться о том, чтобы на видных местах была размещена информация о профилактике COVID-19

Напоследок Ляшко подчеркнул, что карантин в Украине не отменен и в случае пренебрежения данными правилами противоэпидемиологические меры могут затянуться.

Ранее в Минздраве заявили, что уже 7 украинских областей и Киев не готовы к переходу на новый этап смягчения противокоронавирусных мероприятий.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать все меры предосторожности, связанные с профилактикой COVID-19.