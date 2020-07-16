В Кабмине рассказали, кому из украинцев разрешены авиаперелеты в Польшу

В Польшу могут отправиться только те украинцы, у кого есть разрешение на законное пребывание в стране / фото: zaxid.net

В среду, 15 июля, польский авиаперевозчик LOT восстановил авиасообщение между Польшей и Украиной в направлении Варшава-Львов-Польша. Однако не все украинцы смогут отправиться на территорию польского государства.

Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава-Львов-Варшава. Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - отметил чиновник.Читайте такжеПольша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

Он напомнил, что на данный момент Польшу могут посетить только те граждане Украины, у которых есть легальные основания для пребывания на польской территории.

Кто из украинцев может отправиться в Польшу

Граждане Украины, которые легально работают в Польше

Моряки, которые отправляются на корабль

Украинцы, которые транзитным путем следуют через ЕС

Напомним, с 1 июля Евросоюз открыл свои границы для 14 государств, однако Украины среди них не оказалось.Читайте такжеПольша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной

В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация в Украине пока не соответствует требованиям ЕС, однако существует условие, при выполнении которого Евросоюз может открыть свои границы для украинцев.