УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине рассказали, кому из украинцев разрешены авиаперелеты в Польшу

Туристы из Украины по-прежнему не могут посещать страны ЕС.

16 июля 2020, 05:53
польша
В Польшу могут отправиться только те украинцы, у кого есть разрешение на законное пребывание в стране / фото: zaxid.net

В среду, 15 июля, польский авиаперевозчик LOT восстановил авиасообщение между Польшей и Украиной в направлении Варшава-Львов-Польша. Однако не все украинцы смогут отправиться на территорию польского государства.

Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава-Львов-Варшава. Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - отметил чиновник.Читайте такжеПольша вернула обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

Он напомнил, что на данный момент Польшу могут посетить только те граждане Украины, у которых есть легальные основания для пребывания на польской территории.

Кто из украинцев может отправиться в Польшу

  • Граждане Украины, которые легально работают в Польше
  • Моряки, которые отправляются на корабль
  • Украинцы, которые транзитным путем следуют через ЕС

Напомним, с 1 июля Евросоюз открыл свои границы для 14 государств, однако Украины среди них не оказалось.Читайте такжеПольша возобновила регулярные авиарейсы с Украиной

В Минздраве заявили, что эпидемиологическая ситуация в Украине пока не соответствует требованиям ЕС, однако существует условие, при выполнении которого Евросоюз может открыть свои границы для украинцев.

Польша новости Украины авиасообщение Кабмин
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине рассказали, кому из украинцев разрешены авиаперелеты в Польшу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

05:54
Откуда взялся коронавирус: эпидемиолог озвучил новую версию
05:53
В Кабмине рассказали, кому из украинцев разрешены авиаперелеты в Польшу
05:32
Астролог назвала отличительные черты мужчины-"Солнца"
05:14
Метеоролог рассказала, какими в Украине будут осень и зима
04:37
Почему не уходит вес: 7 главных причин
04:00
Расписание мероприятий для взрослых - на что сходить в июле
03:32
Бессонница: 6 эффективных домашних средств для лучшего сна
02:51
Селена Гомес и Тревор Дэниел сняли дома клип Past Life Видео
02:19
Справится ли Украина с эпидемией COVID-19: эксперт дал прогноз
01:45
"Не стоит совать сюда свой нос": страна Северной Европы пообещала России крупные неприятности
01:42
Бессмертная Гвардия получит еще 2 фильма
01:14
Ирина Горбачева топлес взбудоражила сеть Фото
00:59
В Киеве подскочит температура: синоптик назвал дату
00:38
Ученые США добились прорыва в создании вакцины от COVID – 19
00:19
День бухгалтера: какой сегодня праздник 16 июля, приметы, именины Видео
15 июля, среда
23:58
Ребенок в утробе матери впервые заразился Covid-19 Видео
23:41
Приватизация отеля Днепр: новые владельцы связаны с игорным бизнесом Видео
23:20
Зеленский определился с кандидатурой на пост главы НБУ Видео
23:08
Надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг Видео
22:46
Подозревали ФСБ: в Киеве освобожден из плена крымский бизнесмен
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять