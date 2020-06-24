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Смягчения карантина не буде: названы регионы, которые застряли в "объятьях" коронавируса

Столица Украины не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом.

24 июня 2020, 15:00

карантин в Украине
Киев пока не готов к смягчению карантина / УНИАН

Карантин в Украине из-за роста случаев заражения коронавирусом продлили до 31 июля. По состоянию на 24 июня к смягчению карантина не готовы Киев и 13 областей. Данные регионы не соответствуют необходимым критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве отметили, что столица Украины не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. На сегодня он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

Заболеваемость коронавирусом превышает целевой показатель в Ивано-Франковской (18,99%), Киевской (23,23%), Тернопольской (28,66%), Закарпатской (10,78%), Одесской (58,11%), Ровенской (76,76%) и Черновицкой (11,97%) областях.

При этом четыре последних региона не соответствуют еще нескольким критериям. В частности, в Закарпатской и Черновицкой областях на 58,43% и 53,64% соответственно заполнены койко-места в больницах при норме менее 50%.

Читайте такжеОслабление карантина в Киеве: что разрешилиНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро среды, 24 июня в Украине зафиксировали 39 014 случаев заражения китайским коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявили +940 новых больных.

Всего в Украине скончался 1051 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 – за последние сутки +16.

Победили злую болезнь 17 409 человек - за сутки +453.

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