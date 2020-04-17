Когда в Украине запустят общественный транспорт - названы сроки

Криклий рассказал, когда возобновит свою работу общественный транспорт / УНИАН

С 6 апреля в Украине ужесточили правила карантина, объявленного из-за угрозы распространения опасного китайского вируса. Сегодня в Кабмине рассказали, когда стоит ожидать возобновления работы общественного транспорта.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в интервью 24 каналу, транспорт запустят тогда, когда правительство начнет снимать карантинные ограничения. Однако — не ранее июня.

"Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно", — пояснил Криклий.

Однако он отметил, что определенные ограничения останутся. Например, масочный режим.

"Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом", — добавил министр инфраструктуры.