Отмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса: главное условие проезда

Отмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса / УНИАН

На внеочередном заседании Кабинета министров Украины в четверг, 25 июня 2020 года, было принято решение поддержать инициативу Минздрава отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственные границы страны.

Об этом сообщается на официальном веб-портале правительства.

Кроме того, Кабмин разрешил не соблюдать самоизоляцию и украинцам, которые приезжают через КПВВ с временно неподконтрольных Киеву районов аннексированного РФ полуострова Крым и Донбасса.

Однако такое решение касается тех граждан Украины, у которых ПЦР-тест на коронавирус продемонстрировал негативный результат.

Напомним, ранее украинское правительство предложило предприятиям, учреждениям и организациям на время адаптивного коронавирусного карантина (до 31 июля 2020 года) перейти на специальный график работы.

Сотрудникам органов власти Кабмин рекомендовал перенести начало рабочего дня на 08.00. В 10.00 предлагается начинать прием граждан в центрах предоставления административных услуг, в органах социальной защиты населения и в подразделениях Пенсионного фонда.

Всем компаниям из сферы торговли и услуг предлагается начинать рабочий день не в 09.00, а в 10.00 либо даже позднее.