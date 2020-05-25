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В метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземке

25 мая 2020, 14:01

Жители столицы не спешат пользоваться метрополитеном.

Метро Киева
Метро Киева работает в обычном режиме / Корреспондент

В понедельник, 25 мая, утром запустили работу киевского метро. Несмотря на открытие метрополитена, город стоял в пробках. В подземке утверждают, что жители Киева сознательно отказались от поездок на метро после призыва местных органов самоуправления пользоваться метрополитеном только в крайних случаях. Об этом заявила пресс-секретарь киевского метро Наталья Макогон.

По ее словам, пассажиров в метро совсем немного. Это связано с тем, что киевляне берегут свое здоровье и пользуются подземкой исключительно в важных целях.Читайте такжеКличко рассказал, что заработает в Киеве уже с 1 июня

"Действительно людей немного. Тех привычных 1,5 миллиона, что мы видели ранее в пик, сейчас и близко нет. Мы это объясняем тем, что люди сознательно отнеслись к призывам мэра и к призывам метро и действительно сейчас пользуются транспортом только по необходимости. Это правильное решение, и мы и в дальнейшем будем призывать пассажиров, которые еще могут соблюдать домашний режим, придерживаться этого режима", - цитирует Макогон издание УП.

Также она добавила, что метро функционирует в обычном режиме, а за потоком пассажиров происходит постоянное наблюдение.

Напоследок Макогон подчеркнула, что в метрополитене и в дальнейшем будут призывать киевлян ответственно относиться к поездкам и заранее к ним готовиться, чтобы не создавать очередей у касс.

Напомним, киевский метрополитен возобновил свою работу утром, 25 мая, после почти двухмесячного перерыва. Пассажиров пускают в метро в защитных масках и просят соблюдать безопасную дистанцию.

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