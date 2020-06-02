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Карантин в Украине могут продлить после 22 июня - Ляшко

2 июня 2020, 14:40

В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко заявил, что карантин могут продлить / УНИАН

Карантин в Украине могут продлить после 22 июня. Решение будет приниматься на основе динамики заболеваемости.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что карантин в Украине продлится еще 3 недели, до 22 июня.

"Это 100%. После этого будем смотреть, как смягчения с 10 и 15 июня будут влиять на ситуацию", - отметил Ляшко.

В зависимости от динамики заболеваемости карантинные ограничения могут быть продлены со смягчениями.

"Если ситуация будет на таком же уровне - мы, опять-таки, будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - добавил Ляшко.

Кроме того, на продолжение/завершение карантина будет влиять эпидемическая ситуация в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Читайте такжеСитуация с коронавирусом в Украине изменится в июле - ученыеНапомним, по состоянию на вторник, 2 июня, коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек. Об этом свидетельствует карта коронавируса, опубликованная на сайте РНБО.

По сравнению с 1 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +328.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 727 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 10 078 украинцев (+388 за сутки).

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