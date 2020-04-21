Кличко рассказал, при каком условии ослабят карантин в Киеве

Карантин, Киев / УНИАН

Во вторник, 21 апреля, городской голова Киева Виталий Кличко рассказал во время традиционного онлайн-брифинга о том, что закончена разработка плана по поэтапному снятию карантинных ограничений в столице.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", — подчеркнул градоначальник.

Кличко также в деталях рассказал о том, сколько денег в качестве доплат получат медики, которые участвуют в борьбе с китайским коронавирусом Covid-19.

По словам градоначальника, врачи за март 2020 года получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры — от 25 до 30 тысяч гривен, а младший медперсонал — от 20 до 25 тысяч гривен.

Напомним, ранее мэр города Виталий Кличко назвал приблизительные потери бюджета Киева по причине введения коронавирусного карантина - 1,6 млрд рублей.