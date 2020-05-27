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В Украине продлили налоговые льготы: список основных изменений

27 мая 2020, 16:21

Налоговые льготы будут действовать до 30 июня.

Зеленский
Зеленский подписал продление налоговых льгот для украинцев / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский в среду, 27 мая, подписал принятый Радой 13 мая законопроект №3329-д, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс с целью поддержки государством налогоплательщиков в период коронавирусной инфекции в Украине. Данная информация указана на официальном портале Верховной Рады.

Законопроект предполагает ряд мер по снижению налогового давления на украинских граждан.

В частности, государство до 30 июня не будет облагать налогом доплаты медикам, пособия по частичной безработице и предоставит возможность получить пособия по частичной безработице физическим лицам-предпринимателям.

Список основных изменений для украинцев

  • 300% доплаты медикам освобождаются от налогообложения НДФЛ до 30 июня
  • от налогообложения и военного сбора освобождается частичное пособие по безработице
  • продлевается освобождение от штрафов и неуплаты пени по просрочкам потребительских кредитов
  • физические лица-предприниматели могут получить пособие по частичной безработице
  • предприниматели могут не выплачивать за себя ЕСВ до 31 мая
  • налоговые проверки бизнеса и штрафы за нарушения отменены до конца карантина

Также продлеваются льготы для производства дезинфицирующих средств, приостанавливаются сроки жалоб налогоплательщиков и пролонгируется освобождение от штрафов и пени в случае просрочки по кредитам на потребительские цели.

Предприниматели могут не платить Единый социальной взнос за себя до 31 мая 2020 года. Налоговые проверки, штрафы и пеня за непогашение налоговых выплат приостановлены до конца карантинных мероприятий.

Кроме того, государство продлевает упрощенную процедуру капитализации банковских учреждений.

Ранее в Минздраве отчитались о финансировании учреждений здравоохранения на сумму более 162 миллионов гривен и рассказали о бесплатных медицинских услугах для тех украинцев, которые заразились коронавирусной инфекцией или имеют подозрение на COVID-19.

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