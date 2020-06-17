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Шмыгаль отчитал Криклия и анонсировал изменения в работе транспорта и предприятий

17 июня 2020, 15:08

Правительство примет ряд мер по усилению контроля над карантином в условиях новой вспышки COVID-19 в Украине.

Шмыгаль
Шмыгаль призывает решить проблемы с пассажирскими перевозками в Украине / УНИАН

В среду, 17 июня, Кабинет министров примет решение о продлении карантинных мер на территории страны. Кроме того, в правительстве намерены изменить график работы предприятий и внести изменения в работу общественного транспорта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

По его словам, для предотвращения скопления людей в час пик в общественном транспорте, по предложению Министерства экономики будут приняты меры об изменении графика работы отдельных предприятий.

Также Шмыгаль обратился с просьбой к органам местного самоуправления в регионах увеличить число маршрутов и количестве общественного транспорта.

"Люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных маршрутках. Это ваша ответственность и перевозчиков, которые такое допускают", - сказал глава правительства.

Напоследок он призвал главу Мининфраструктуры Криклия решить вопрос скопления людей в электричках во избежание проверок со стороны правительства.

"Отдельно обращаюсь к министру инфраструктуры Владиславу Криклию. Вчера мы обсуждали, что происходит в пригородных электричках. Чтобы мы не ездили всем Кабмином смотреть", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее изменения в работе производственных предприятий и в сфере пассажирских перевозок анонсировали в Минздраве.

Кабинет Министров транспорт Денис Шмыгаль карантин в Украине
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