Шмыгаль рассказал, почему запад Украины охвачен коронавирусом

Денис Шмыгаль / УНИАН

Главные причины всплеска коронавируса в западных регионах Украины ‒ массовое проведение свадеб и религиозных обрядов, в которых участвовали множество людей.

Об этом сообщается на официальном веб-портале президента Украины со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое он сделал на совещании у Владимира Зеленского.

По его словам, Кабмин готовится к проверкам медицинских учреждений на предмет готовности ко второй волне заболеваний Covid-19.

Премьер также рассказал ‒ в связи с ростом заболеваемости полиция и спасатели усиливают контроль за соблюдением карантина. По состоянию на август 2020 года было выявлено 114 тысяч нарушений во время использования мобильного приложения Дій вдома.

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 ‒ сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", ‒ подытожил президент Зеленский.

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Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял - Минздрав, МВД, Минцифры и остальные ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19.