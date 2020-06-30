Шмыгаль заговорил об усилении карантина

Шмыгаль назвал условие усиления карантина / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 31 июля, при этом многие ограничения ослабили. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен.

Об этом Шмыгаль сообщил в интервью BBC Украина.

"Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост (уровня заболеваемости). Чтобы не потерять экономику, отчего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости", - заявил он.

По словам главы правительства, задача украинской власти на сегодня при сохранении жизней не потерять экономику.

"Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - подчеркнул премьер-министр.

Добавим, как заявил 30 июня в ходе брифинга глава Минздрава Маским Степанов, показатель заболевания коронавирусом в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения.

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в стране официально зарегистрированы 44 344 случая заражения COVID-19.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус выявили у +706 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1159 человек, за сутки коварный вирус убил +12.

Вылечились от коронавируса за сутки 88 человек, всего - 19 115.

Читайте такжеУкраинцев не пускают в Евросоюз: в Минздраве объяснили ограничения на въездНапомним, ранее сообщалось, в Черновицкой области, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Украине, с 1 июля ослабляют карантин.

Решение 29 июня утвердила комиссия по чрезвычайным ситуациям по рекомендации Министерства здравоохранения, которое подтвердило, что регион отвечает всем необходимым эпидемиологическим требованиям.

В связи с ослаблением карантина с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. В общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров исключительно на посадочных местах. В городе намерены проверять температуру.