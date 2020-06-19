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В Украине стартовала вторая волна COVID-19: Шмыгаль сделал заявление

За последние сутки на территории Украины зафиксирована почти тысяча заражений коронавирусной инфекцией.

19 июня 2020, 17:04
Шмыгаль
Шмыгаль считает, что начало второй волны COVID-19 произошло из-за нарушения карантина / УНИАН

В Украине фактически началась вторая волна COVID-19. Причиной тому стало массовое несоблюдение украинцами противоэпидемиологических мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе срочного заседания Кабинета министров в пятницу, 19 июня.

По его словам, последние данные о количестве заражений коронавирусной инфекцией говорят о том, что на территории страны можно говорить о начале второй волны COVID-19.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что новая вспышка коронавируса в Украине должна продемонстрировать украинцам всю серьезность ситуации, с которой столкнулось государство.

"Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть - это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности", - добавил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 украинцы должны соблюдать профилактические нормы – носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать правилами дезинфекции.

По состоянию на 19 июня, в Украине зафиксировано 34 984 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 заразились еще 984 украинца.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не планируется ужесточение карантина. На Банковой предлагают усилить коммуникацию власти и украинцев с целью соблюдения населением карантинных мер.

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