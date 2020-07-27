Не готовы к ослаблению карантина: стали известны области-аутсайдеры

В Украине ряд областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине опубликована статистка не соответствия областей критериям для смягчения карантина.

Об этом идет речь в данных, обнародованных 27 июля на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,39%).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют: Волынская (21,39%), Ивано-Франковская (12,85%), Львовская (11,35%), и Черновицкая (11,89%) области.

Читайте такжеВакцина от коронавируса станет бесполезной: в Минздраве сделали неожиданное заявление

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (27,33%), Волынская (48,01%), Житомирская (74,92%), Ивано-Франковская (16,41%), Тернопольская (53,13%) и Черновицкая (47,82%) области.

/ moz.gov.ua

Обратим внимание, что показателю охвата тестированием соответствуют все регионы Украины.

Напомним, в Украине подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых. Всего в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 36 тыс. 122 человека, зарегистрировано 1 тыс. 616 летальных случаев.