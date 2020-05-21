В Украине возобновляются железнодорожные перевозки: названа дата

Поезда выедут на маршруты с 1 июня / УНИАН

С 1 июня в Украине возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, будут запущены первые поезда дальнего следования. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, Укрзализныця уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - цитирует Криклия Правительственный портал.

Сообщается также, что на вокзалах станции Киев-Пассажирский усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

Как сообщал Главред, ранее в Мининфраструктуры опубликовали подробный план, согласно которому уже с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня пассажирское сообщение между регионами.

Минздрав уже опубликовал ряд рекомендаций по работе общественного транспорта. По правилам карантина, водителям нельзя будет перевозить стоячих пассажиров.

Тем временем в Укрзализныце предупредили пассажиров о возможных сбоях в курсировании электричек. Это связано с финансовыми проблемами государственной компании, которой местные власти не выплатили компенсацию за перевозку льготников.