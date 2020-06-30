В Минздраве объяснили, почему в Украине могут закрыть курорты

Степанов просит украинцев соблюдать профилактические меры / УНИАН

В Украине могут закрыть курорты по причине роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией. На данный момент по стране в некоторых регионах фиксируется увеличение количества занятых коек, предназначенных для заболевших коронавирусом пациентов.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ТСН.

По его словам, власти не исключают варианта, при котором курортные зоны в Украине будут закрыты.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности в Одессе ). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%", - сказал министр здравоохранения, отметив, что в стране уже разворачивают больницы второй и третьей волны.

Также он добавил, что в Волынской области заняты 56% коек для заболевших COVID-19, а Винницкая, Ровенская, Львовская области и город Киев приближаются по этому показателю к 50%.Читайте такжеГлава Минздрава спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Украине

"И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - подчеркнул Степанов.

Напоследок он призвал украинцев соблюдать все профилактические меры во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, по данным на 30 июня, в Украине установлено 44 344 прецедента заражения COVID-19. За последние сутки коронавирусом заразились еще 706 украинцев.