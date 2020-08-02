Карантинный бунт регионов: Степанов дал жесткий ответ

Максим Степанов объяснил условия адаптивного карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал ситуацию вокруг реакции представителей отдельных областей на введение адаптивного карантина.

Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, области, которые попали в ту или иную зону – "зеленую", "оранжевую", "желтую" или "красную" – не могут не принимать условий адаптивного карантина.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что условия карантина, согласно законодательству Украины, устанавливаются правительством, а на территории того или иного региона власти могут только усиливать карантинные меры, если считают нужным.

"Во всяком случае украинское законодательство не предусматривает того, чтобы органы местного самоуправления смягчали карантинные ограничения или снимали их", – добавил Степанов.

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Напомним, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.