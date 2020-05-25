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В Кабмине зреет скандал: глава Минздрава Степанов "метит" на премьерское кресло – СМИ

25 мая 2020, 14:45

Информацию уже успел прокомментировать премьер-министр Денис Шмыгаль.

Степанов
Кандидатуру Степанова могут рассматривать на Банковой / УНИАН

Члены Кабинета министров заподозрили главу Минздрава Максима Степанова в желании стать премьер-министром Украины. Министра называют "медиазвездой", а сам он якобы уже видит себя во главе правительства.

"У него работает группа пиарщиков, которые меряют ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше среди всех членов правительства. Он уже видит себя премьером", - цитирует одного из министров издание УП.

Другой министр якобы заявил, что у Степанова в связи с последними событиями, связанными с коронавирусными брифингами, значительно выросла самооценка.

"У министра здравоохранения головокружение от успеха. Он чувствует себя медизвездой. Степанов ставит себя перед нами слишком высоко, и если он не попустится, его скоро в правительстве не будет", - говорит собеседник.

Издание также уточняет, что Степанов стал давать регулярные коронавирусные брифинги вместо главного санврача Виктора Ляшко, а также принимает участие в различных политических шоу и активно дает интервью. Кандидатура Степанова на пост премьер-министра могла появиться вследствие обсуждений на Банковой.

Примечательно, также приводится и комментарий действующего главы Кабмина Дениса Шмыгаля по этому вопросу. Премьер не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

"У кого-то амбиции здоровые, у кого-то – нет. Все их по-разному реализуют. Кто-то хочет медийности. А кто-то тихо делает свою работу", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, украинский политик Максим Степанов был назначен министром здравоохранения Украины 30 марта. С 21 декабря 2016 года по 7 апреля 2019 года он возглавлял Одесскую областную государственную администрацию. Ранее мы публиковали пять фактов из его биографии.

Максим Степанов Минздрав Кабмин
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