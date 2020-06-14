На сколько украинцев оштрафовали за нарушение карантина: шокирующая сумма

Выяснилось, сколько штрафов выписали украинцам за время карантина / УНИАН

Коронавирус пока не планирует покидать нашу стану и по состоянию на утро 14 июня, в Украине зафиксировано 31 154 случая заражения. Стало известно, что за время карантина суды в Украине уже выписали штрафы за нарушение ограничений на сумму 4,5 млн гривен.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, пишут на сайте главы государства, передает Аpostrophe.

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За время карантина всего правоохранители составили более 12,5 тысяч административных протоколов.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Президент Владимир Зеленский также выразил обеспокоенность увеличением количества случаев заражения коронавирусом.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.