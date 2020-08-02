"Ответят за погибших": у Авакова оценили карантинный бунт мэров

В МВД пригрозили мэрам за карантинный бунт / УНИАН

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал ситуацию вокруг отказа ряда регионов соблюдать адаптивный карантин.

Как подчеркнул он в эфире Громадского радио, местные власти не хотят принимать не популярные меры из-за предстоящих выборов.

Вместе с тем он напомнил, что местные власти отвечают за здоровье горожан. Поэтому заявления мэров городов о том, что они не будут ужесточать карантинные меры является плохим решением для здоровья граждан.

По его словам, власти не хотят принимать не популярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.

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"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне - говорить: Мы такие хорошие, не надо нам карантина - будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.