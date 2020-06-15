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Международному авиасообщению дали зеленый свет: куда уже можно полететь из Украины

15 июня 2020, 09:09

Киевский международный аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

аэропорт Борисполь
В Украине возобновили международное авиасообщение / УНИАН

Карантин в Украине действует до 22 июня, на этой недели власти должны принять решение о его дальнейшей судьбе. Но уже с сегодняшнего дня Украина запускает международное авиасообщение. Украинцы уже могут полететь в ряд стран.

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Украинцы могут полететь в следующие страны при таких условиях:

  • Албания, США - без ограничений на границе, без тестирования;
  • Великобритания - карантин 14 дней;
  • Турция - без ограничений на границе, тестирование по прибытию.

Также в случае улучшения эпидемиологической ситуации Украина может открыть границу с Кипром и Черногорией (ситуация будет пересматриваться раз в неделю); Грузией и Грецией - с 1 июля.

Киевский международный аэропорт "Борисполь" планирует обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

В Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai в Дубай, Israir в Тель-Авив.

Кроме того, стало известно, что в Австрии запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной, который должен был завершиться 14 июня, продлили до 30 июня.

Читайте такжеКиев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будетНапомним, ранее сообщалось, после запуска международных авиаперелетов с 15 июня 2020 года для пассажиров из стран так называемых "красной" и "зеленой" зоны будут действовать разные правила. Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы делим страны на "красную" и "зеленую" зону. "Красная" зона ‒ страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. Страны с большим показателем ‒ "красная" зона, с меньшим ‒ "зеленая", ‒ объяснил Степанов.

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