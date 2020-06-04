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В Госпогранслужбе рассказали, нужно ли прибывшим из-за границы отправляться на самоизоляцию

4 июня 2020, 19:36

Украинцев и иностранцев после въезда в Украину ждет 14-дневная самоизоляция.

карантин в Украине
Карантин для въезжающих в Украину лиц остается в силе / УНИАН

Несмотря на ослабление карантинных мероприятий в Украине, после въезда на территорию страны украинцы и иностранцы вынуждены будут отправиться на добровольную домашнюю самоизоляцию или обсервацию в специализированные учреждения. В случае отказа от самоизоляции данной категории лиц грозят штрафные санкции.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

ГПС акцентирует внимание на том, что вновь прибывшие на территорию государства граждане и иностранцы обязуются в течение 14 дней пребывать на домашней изоляции. На свои смартфоны они должны установить приложение Дій вдома и подтвердить свое добровольное согласие на самоизоляцию.

Если граждане откажутся от установки специального приложения, их направят для прохождения обсервации в спецучреждения.

Нарушителям карантинных мероприятий грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в апреле жительница Николаева вернулась из Таиланда и предпочла отказаться от соблюдения режима самоизоляции, о чем регулярно сообщала на своих страницах в социальных сетях. В результате девушку привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

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