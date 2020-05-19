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В Украине будут проблемы с электричками: Укрзализныця бьет тревогу из-за многомиллионных долгов

19 мая 2020, 15:45

Местные власти задолжали Укрзализныце более 500 миллионов гривен компенсации за проезд льготников.

поезд, Укрзализныця
Украинцы могут столкнуться с проблемой курсирования электричек / uz.gov.ua

Укрзализныця может быть не готова к запуску в полном объеме работы пригородного транспорта в ходе второго этапа смягчения противоэпидемических мероприятий. Предприятие недополучило от местных бюджетов более полумиллиарда гривен компенсации за проезд пассажиров льготного контингента. Об этом говорится в соответствующем заявлении государственного предприятия.

В сообщении речь идет о том, что органы местного самоуправления вернули компании лишь 20% от суммы задолженности за льготников.

"За 2019 год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, оказываемые льготным категориям населения", - утверждают в предприятии.

В Укрзализныце заверили, что за весь прошлый год за перевозку льготников в пригородном пассажирском сообщении компания получила лишь 112,3 миллиона гривен. Долг составил 403,4 миллиона гривен. В I квартале 2020 года предприятию и вовсе компенсировали лишь 12,8% - долг составляет 99,1 миллиона гривен.

Подчеркивается, что самыми большими должниками в 2019 году и в первом квартале 2020 года стали следующие города и регионы: Киев – столица задолжала 59 миллионов гривен и не заплатила ничего, Львовская область, которая должна предприятию 68,7 миллионов гривен и Харьковская область, долг которой составил 68 миллионов гривен.

Ранее в Мининфраструктуры обнародовали план по возобновлению пассажирского сообщения. На втором этапе, начало которого стартует уже 22 мая, планируют запустить городские и пригородные пассажирские перевозки.

Укрзализныця транспорт электрички общество карантин в Украине
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