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Жесткий карантин в Украине: эксперт объяснил, почему украинцы проигнорируют новые меры

Украинцы больше не будут придерживаться карантинных мер, считает эпидемиолог Андрей Александрин.

28 июня 2020, 06:11
Киев,карантин
Жесткий карантин в Украине может обернуться провалом / УНИАН

Власти не справились с реализацией мер по инфекционной безопасности во время карантина, вследствие чего коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории страны. Украинцы это видят и больше не будут соблюдать противоэпидемиологические меры в случае усиления карантина.

Об этом заявил глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью изданию Апостроф.

По его словам, во время карантина государство не реализовало стратегию по профилактике инфекционных заболеваний в детских садах, школах, общественных местах и других учреждениях. Вследствие этого количество заражений COVID-19 возросло.

"Поэтому мы видим, что коронавирус продолжает распространяться. При этом количество тестирований стало больше и мы получаем больше результатов", – сказал врач.Читайте такжеКиеву и 12 областям приготовиться: Степанов анонсировал усиление карантина

Как утверждает Александрин, украинцы увидели бездействие властей и сделали вывод, что их просто обманули, поэтому в случае ужесточения карантин соблюдать уже никто не будет.

"Я считаю, что даже если карантин введут, люди уже не будут его соблюдать. Потому что государство просто обманывает население", - добавил он, подчеркнув, что власти под прикрытием карантина нерационально используют денежные средства из бюджета.

Ранее Александрин рассказал о картине заболевания COVID-19 в отдельных украинских городах и акцентировал внимание на том, что государство умалчивает о реальном положении дел.

Напомним, в Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.

Вместе с тем власти усилили контроль над противоэпидемиологическими мероприятиями.

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