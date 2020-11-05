Карантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения

Правительство установит дополнительные карантинные ограничения в Украине.
Коронавирус в Украине набирает обороты из-за чего министерство здравоохранения будет предлагать правительству ужесточить карантинные ограничения.
Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, в стране хотят запретить работу детских комнат, развлекательных зон в ТРЦ и зон питания.
В ТРЦ хотят оставить работать исключительно продовольственные магазины.
Также правительство будут просить запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.
Читайте такжеУдар по карману за нарушение карантина: как будут штрафовать украинцев
"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологических норм, которые прописаны в постановлении. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто придерживаются, чтобы могли работать", - рассказал Ляшко.
Кроме того, по словам Ляшко, в Украине хотят ввести время для обслуживания пожилых людей - с 10:00 до 12:00. Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на четверг, 5 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 430 тысяч человек. Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще 9 850 человек.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов раскрыл детали введения карантина выходного дня в Украине.
- При этом Степанов заявил, что власти не намерены вводить жесткий карантин в Украине, чтобы не допустить негативного влияния ограничений на экономику страны и жизнь украинцев.