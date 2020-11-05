Карантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения

В Украине усиливают карантин / УНИАН

Коронавирус в Украине набирает обороты из-за чего министерство здравоохранения будет предлагать правительству ужесточить карантинные ограничения.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко​ на брифинге, в стране хотят запретить работу детских комнат, развлекательных зон в ТРЦ и зон питания.

В ТРЦ хотят оставить работать исключительно продовольственные магазины.

Также правительство будут просить запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

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"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологических норм, которые прописаны в постановлении. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто придерживаются, чтобы могли работать", - рассказал Ляшко.

Кроме того, по словам Ляшко, в Украине хотят ввести время для обслуживания пожилых людей - с 10:00 до 12:00. Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время.

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