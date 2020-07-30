Маски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентября

Учеников в школу пустят только в защитной маске / УНИАН

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации образовательным заведениям для работы с 1 сентября в условиях адаптивного карантина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, временные рекомендации разработаны для заведений внешкольного, общего среднего, профессионального предвысшего образования, профтехов и вузов.

Термометрия и маски на входе

Так, вход в заведение образования возможен только в защитной маске или респираторе. В период карантина в заведения не допускать родителей или сопровождающих лиц - кроме тех, которые сопровождают лиц с инвалидностью.

При этом, на занятиях защитные маски или респираторы можно не использовать. В то же время во время передвижения по помещению заведения ношение масок является обязательным.

Согласно рекомендациям, перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников/студентов об их самочувствии. Тех, у кого будут обнаружены симптомы острых респираторных заболеваний, оперативно направлять к медработнику для осмотра.

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Также персоналу будут проводить обязательную термометрию и не допускать в заведение с температурой выше 37,2 С. В то же время для учеников и студентов температурный скрининг не будет обязательным.

/ mon.gov.ua

Адаптация образовательного процесса: что меняется

Учреждениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс.

В частности, проводить занятия на открытом воздухе, по возможности, предусмотреть возможность определять разное время начала и окончания занятий, перерывов для различных классов и групп, ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний и т.п.) в закрытых помещениях. В заведении необходимо будет предотвращать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижение между кабинетами и аудиториями.

На период карантина заведения должны обеспечить:

места для обработки рук антисептиками на входе во все помещения;

сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры;

подготовленные санитарные комнаты (жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук, плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля);

оборудованные медпункты (бесконтактные термометры, дезинфекторы, средства индивидуальной защиты);

разметка на полу для соблюдения дистанции и организованного движения по коридорам;

проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия;

очищение и дезинфекция поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил и т.д. - после проведения занятий в конце рабочего дня).

Отмена "шведского стола" и инструктаж персонала

Кроме того, рекомендации устанавливают особенности организации питания. Так, в период карантина не разрешается питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием. Заведения также должен иметь график питания учащихся/студентов. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4-х человек.Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Читайте такжеКак будут работать школы с 1 сентября: в Минобразовании назвали основной сценарийРуководители заведений также должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и соискателей о том, как предотвратить заражение и распространение коронавируса, как реагировать на симптомы COVID-19, как правильно использовать и утилизировать маски/респираторы, перчатки. Кроме того, заведениям рекомендовано разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной со случаями COVID-19 в заведении.

Школьный транспорт: что нужно знать водителям и пассажирам

Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников заведения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С. Салон транспорта необходимо дезинфицировать в начале и конце рабочей смены. Вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора. Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

/ mon.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.