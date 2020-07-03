Новая атака коронавируса: в 11 регионах Украины усилен карантин

Украина находится в условиях адаптивного карантина / УНИАН

В Украине эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В ходе традиционного онлайн-брифинга он подчеркнул, что в этой связи санитарные врачи из этих областей подали представления об усилении карантинных мер.

Он обратил внимание на то, что Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются ограничительные меры.

"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях", – отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что в Украине не будут вводится жесткие карантинные ограничения в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения.

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"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тыс. населения, а сегодня мы уже находимся на уровне 59,7 на 100 тыс., мы использовали этот показатель исключительно для определения касательно проведения ВНО и считали его по состоянию на 22 июня. То есть если бы тогда этот показатель превысил 60, мы бы принимали решение о переносе ВНО", – добавил Степанов.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий:

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19. Количество умерших возросло до 1 тыс. 212 человек.