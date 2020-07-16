"Быстро вышел, урод бл*дь": в Днепре водитель маршрутки выбросил из салона пассажира без маски

В Днепре произошла потасовка между водителем маршрутки и пассажиром / pexels.com

В городе Днепр водитель одного из местных маршрутных такси решил лично высадить из салона пассажира, который не реагировал на его просьбы надеть защитную маску или же самостоятельно выйти на улицу.

Видео конфликта опубликовано на YouTube.

Известно, что конфликтная ситуация произошла в маршрутке №40. Пассажир не проявлял реакции на просьбы водителя и не хотел покидать салон автобуса. Водитель вынужден был применить силу. Его действия сопровождались применением нецензурной лексики.

По предварительной информации, пассажир мог пребывать в состоянии алкогольного опьянения.Читайте такжеПопросил пассажиров надеть маски: в Киеве жестоко избили водителя трамвая

Напомним, 17 июня Кабинет министров усилил контроль над соблюдением карантина. Согласно требованию правительства, украинцам запрещено совершать поездки в городском транспорте без наличия защитной маски.

Ранее в правительстве заявили, что власти готовы значительно снизить штрафы за нарушение карантина для физических лиц, при этом юридические лица будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 500 до 5 100 грн.

Недавно водитель троллейбуса в Киеве набросилась с кулаками на мужчину, который сделал замечание пассажирам, находившимся в салоне без маски.