Пренебрегая Минздравом: в двух регионах Украины ослабили карантин

В двух регионах Украины ослабили карантин / УНИАН

В Луцке (Волынская область) и Львовская область ослабили коронавирусный карантин ‒ даже несмотря на несоответствие критериям для смягчения ограничительных мер.

Как написал советник городского головы Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook, разрешено ослабить карантин в церквях и открыть кинотеатры.

Кроме того, ослабление ограничительных мер коснулось и Львова. Сообщается, что областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации позволила проводить в городе массовые мероприятия ‒ при условии соблюдения безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Такие послабления прямо противоречат новым данным Минздрава по заболеваемости Covid-19. И Волынская, и Львовская область официально считаются проблемными. Согласно показателям на 22 июля, данные регионы не соответствуют критериям для смягчения карантина.

В Волынской области прослеживается негативная динамика болезни, а во Львовской ‒ превышен процент выявления новых случаев китайского коронавируса Covid-19 и тоже плохая динамика заболевания.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина объявил о том, что адаптивный коронавирусный карантин на территории Украины будет продлен до 31 августа 2020 года.