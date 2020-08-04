В Кабмине пошли на попятную с карантином: что разрешили

Пассажирам разрешили выходить из поездов на станциях в "красных зонах" / cfts.org.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал об изменениях в правилах адаптивного карантина.

Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, пассажирские поезда Укрзализныци планируют останавливать в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадки на этих остановках не будет.

"Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это не проблема.

По его словам, пассажиры смогут выйти из поезда, но назад уже вернуться не смогут.

"Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановлении сделают", - уточнил министр инфраструктуры.

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Он добавил, что пассажиров нужно будет заранее предупреждать о приближении к красной зоне, где не будет "высадки - посадки".

Напомним, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

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Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.