Карантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспорт

Транспорт будут запускать в работу поэтапно / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как в Украине будет запускаться общественный транспорт, работа которого была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

По словам главы Кабмина, этот процесс будет происходить поэтапно.

"То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, потом – к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

В то же время премьер не смог спрогнозировать, с какого числа транспорт начнут запускать в работу.

Читайте такжеКогда в Украине запустят метро: в Кабмине назвали сроки"Массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков. Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмем метро – это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека при этих условиях через неделю уже будут тысячи больных. И это только через метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая", - резюмировал глава Кабмина.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях Украина откроет закрытые из-за пандемии коронавируса границы.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, с 27 марта 2020 Украина закрыла границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.