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Киеву и 12 областям приготовиться: Степанов анонсировал усиление карантина

Усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных заведений.

27 июня 2020, 10:06

Степанов
Степанов анонсировал усиление карантина в 13 областях / УНИАН

Карантин в Украине из-за роста случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19 продлили до 31 июня. При этом многие ограничения ослабили. Но из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС относительно усиления карантинных мер на этих территориях.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях – увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под больных COVID-19. То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены по 13 областях нашей страны – это и западные области, и город Киев", - уточнил министр здравоохранения.

Степанов объяснил, что планируется соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мер на территории того или иного региона.

По словам главы Минздрава, усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

Отметим, по состоянию на утро субботы, 27 июня, в стране официально зарегистрированы 42 065 случаев заражения COVID-19.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 948 новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Всего в Украине скончались 1110 человек с подтверждённым диагнозом китайский коронавирус COVID-19 – за последние сутки +24.

За прошлые сутки вырвались из лап коварной болезни 402 человека, всего - 18 701.

Читайте также"Послевкусие" коронавируса: ученые рассказали, что болит после COVID-19Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – сказал министр здравоохранения.

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