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В Минздраве объяснили, как выехать из Украины во время карантина

27 мая 2020, 10:53

Также стало известно, когда возобновится авиасообщение.

Самолет
Авиасообщение будет восстановлено не ранее 15 июня / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда будет восстановлено авиасообщение, и как можно выехать за пределы Украины уже сейчас.

По его словам, украинцы могут воспользоваться автомобильным транспортом, чтобы выехать в Евросоюз или Беларусь. Что же касается авиасообщения, то оно будет восстановлено не ранее 15 июня.

"Если у вас есть желание уехать в Беларусь или страны ЕС автомобильным транспортом, то вы можете это сделать. Сейчас не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно плану выхода из карантина, смягчения карантина, который был утвержден правительством, оно восстанавливается с 15 июня", – рассказал чиновник на брифинге 27 мая.

Он также добавил, что снятие ограничений в транспортной отрасли также будет происходить поэтапно.

Как сообщал Главред, 26 мая министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось ранее. 

27 мая пресс-служба Укрзализныци сообщила, что в Украине открыли кассы на вокзале для покупки билетов на поезда. Вместе с тем, билеты уже продаются и через сервис покупки на сайте УЗ.

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