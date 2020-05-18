В Минздраве рассказали, будут ли работать пляжи в условиях коронавируса / УНИАН

В сезоне-2020, несмотря на пандемию китайского коронавируса Covid-19, украинцы не будут лишены возможности искупаться ‒ пляжный сезон состоится.

С таким заявлением в понедельник, 18 мая, выступил главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 18 мая. По его словам, долгие консультации с украинскими медиками-инфекционистами подтвердили ‒ морская вода и ультрафиолетовое излучение солнца уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Именно поэтому пляжи в Украине будут открыты для посетителей.

Читайте такжеЛяшко рассказал, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19Кроме того, по словам Виктора Ляшко, в речках с проточной водой инфицироваться коронавирусом Covid-19 тоже крайне сложно. И именно поэтому Минздрав даст разрешение на работу и речных пляжей в Украине и в сезоне-2020.

Однако, Ляшко рассказал, что пляжи будут не рекомендованы к посещению людям из групп риска ‒ в возрасте старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, обязательно будет соблюдение социальной дистанции.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял ‒ масочный режим в Украине может закончится к концу лета-2020 ‒ в случае, если будет зафиксировано снижение количества новых случаев заражения китайским коронавирусом Covid-19.