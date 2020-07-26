Тиски карантина: в Минздраве рассказали, каким областям не светит ослабление

В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на 26 июля девять областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина.

Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (63,18%).

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют: Волынская (20,26%), Ивано-Франковская (12,56%), Львовская (11,05%), Ровенская (11,6%), Тернопольская (11,96%) и Черновицкая (11,27%) области.

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Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Житомирская (57,99%), Ивано-Франковская (24,06%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

/ moz.gov.ua

Отметим, что 25 июля девять областей не были готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Украины выявлено 64 тысячи 849 случаев COVID-19, в том числе 920 новых за минувшие сутки.

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В общей сложности от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 тысяча 605 человек.